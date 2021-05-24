سلبية مسحة جميع لاعبي الأهلي قبل السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أعلن احمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي أجرتها البعثة فجر اليوم في قطر.

وأجرت بعثة الأهلي مسحة طبية بعد الوصول إلى فندق الإقامة في الدوحة مباشرة.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى قطر في الساعات الأولى من صباح اليوم، قادمة من جنوب إفريقيا، في رحلة تخللها ترانزيت في مطار أسوان.

ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان يوم الجمعة المقبل على كأس السوبر الإفريقي في السادسة بتوقيت القاهرة على ملعب السد.

وكان الأهلي قد صعد للدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على صنداونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3/1 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.