مدرب الوداد: الترجي أفضل من الأهلي.. وسيتأهل على حسابه لنهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد فوزي البنزرتي مدرب فريق الوداد المغربي، أن الأهلي لم يكن مقنعاً في أدائه أمام فريق ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا، مشيراً إلى أن الترجي سيتأهل للمباراة النهائية على حساب الفريق المصري.

ويلتقي الأهلي بنظيره الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتقام مباراة الذهاب في تونس أحد أيام 18 أو 19 يونيو، على أن تقام مباراة الإياب في الشهر ذاته أحد أيام 25 أو 26 في القاهرة.

وقال البنزرتي في تصريحات لإذاعة "موزاييك" التونسية: "الترجي الرياضي التونسي أفضل من منافسه الأهلي في الدور النصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا في الوقت الحالي".

وأضاف البنزرتي: "الأهلي لم يكن مقنعاً في أدائه خلال المواجهة التي جمعته بصنداونز في ذهاب الربع النهائي من دوري الأبطال، والنتائج لا تعكس مردود الأهلي".

واختتم مدرب الوداد: "الأهلي يبقى فريقاً كبيراً لكن الترجي الرياضي قادر على حسم الترشح إلى الدور النهائي من دوري الأبطال، والأهلي ليس في أفضل حالاته رغم النتائج التي يحققها".