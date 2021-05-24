الصياد "الحقيقي"يحكي لمصراوي عن تشابهه مع أفشة وتدخل عمارة لمنعه من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعاد المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي إلي الأذهان اسم مجدي الصياد مهاجم الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق أثناء تعليقه على مباريات الأهلي على مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأطلق الشوالي لقب "الصياد" على محمد مجدي أفشة واصفاً نجم الأهلي عقب هدفه في نهائي دوري أبطال أفريقيا الماضي بـ "مجدي الصياد" ثم كرر نفس الأمر أثناء تعليقه على مباراة صندوانز والنادي الأحمر في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا منوهاً عن صاحب الأسم الحقيقي، مجدي الصياد نجم النادي الإسماعيلي.

الخليج 365 تحدث مع الصياد مهاجم النادي الإسماعيلي ونجمه في التسعينات الذي تحدث عن أفشة وحكايته مع الأهلي الترجي.

في البداية نريد تقديم نفسك للشباب الذي لم يعاصرك؟

مجدي الصيد مهاجم الإسماعيلي ومنتخب مصر سابقاً 51 عاماً، ولدت في دمياط في السابع عشر من يناير لعام 1970 ، بدأت مشواري الكروي مع نادي شركة ألبان دمياط في الدرجة الثالثة وأصبحت هدافاً للفريق ثم انتقلت لنادي دمياط في الدرجة الثانية وأصحبت هدافاً للفريق أيضاً ، انضممت لمنتخب مصر عقب عودته من كأس العالم 1990 وبعدها ذهبت للمنتخب العسكري وتوجت معه ببطولة العالم للمرة الأولي في تاريخه تحت قيادة الراحل مدحت فقوسة.

كيف انتقلت للإسماعيلي؟

في الحقيقة أنا كنت على اعتاب الأهلي قبل موسم 1993-1994 الأهلي تحرك وضمي وأصدر شيكاً قيمته 70 ألف جنيه لنادي دمياط ولكن عبد المنعم عمارة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في هذا الوقت حول وجهتي من الأهلي إلي الإسماعيلي.

كيف؟

أثناء وجودي في معسكر منتخب مصر تحت قيادة الشيخ طه اسماعيل كان عمارة يتابع التدريب وبعد انتشار أخبار اقتراب انتقالي للأهلي تحدث معي وسألني" أيه حكاية إنك رايح الأهلي؟" فأخبرته أن الأمور حسمت ولكنه أخبرني بأنني سألعب في الإسماعيلي وقد كان أنهى الأمر وأخبرني فوزي جمال قائد الإسماعيلي وزميلي في منتخب مصر أنني أصبحت لاعباً في صفوف الدراويش.

وهل رضى الأهلي بتحولك إلي الإسماعيلي بعد هذه الخطوات؟

بالطبع لا ، حدث غضب بسبب هذا التحول والأمور اشتعلت وهو ما دفع عبد المنعم عمارة للتحدث معي وطلب مني عقد مؤتمر صحفياً أعلن خلاله أنني أخترت النادي الإسماعيلي للإنضمام إليه.

مشوارك في الإسماعيلي حافل ولكن مباراة مواجهة الترجي ببطولة الأندية أبطال الدوري 1995 هي الأشهر فماذا عنها؟

هي المباراة الأشهر بالطبع لأنها سجلت أول فوز للأندية المصرية على الترجي في تونس، وأيضاً سجلت أول خسارة للفريق التونسي على أرضه ببطولات أفريقيا وبالطبع الشوالي يتذكر هذه المواجهة وهذا الهدف ليس وحده بل دائماً ما يكون الحديث حول هذه المباراة في مواجهات الأندية المصرية والتونسية.

تتذكر شىء أخر في هذه المباراة بخلاف الهدف؟

نعم ، عقب نهاية المباراة أراد الترجي التعاقد معي وتواصلوا مع عبد المنعم عمارة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة والذي رفض التفريط في خشية غضب الجماهير ولاحتياج الفريق لخدماتي.

ترى أن أفشة يتشابه معك في شيء؟

لا ، أفشة صانع ألعاب ونحن مختلفان والتشابه بين اسمي ولقب أطلق عليه فقط، هو اسمه محمد مجدي والشوالي أطلق عليه لقب الصياد لوصف هدفه في الزمالك فجاءت مجدي الصياد وهو ما دفعه للتذكير بهدفي ومباراتنا مع الترجي.

من يشبه مجدي الصياد من بين المهاجمين المتواجدين على الساحة حاليا؟

لأ أري حاليا نفسي في مهاجم ، سابقاً كنت أشعر أن متعب يشاركم معي في نفس الأسلوب من التحرك والقدرة على التسجيل بكلتا القدمين ، محمد شريف في الأهلي حالياً يملك هذه الميزة ولكنه يحتاج للوقت وإثبات نفسه لازالت أراه في البداية.

في النهاية ما تقيمك للإسماعيلي الأن تحت قيادة إيهاب جلال؟

إيهاب جلال يفعل واجبه ويؤكد أن النادي الإسماعيلي لأبناءه ، هو بارع في التعامل النفسي وإخراج كل ما لدى اللاعبين، أتمنى له التوفيق والاستمرار في الإنتصارات.