إنبي: هناك مشاكل حول تفعيل عقد كريم فؤاد.. ومبلغ 15 مليون كبير بالنسبة لنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبي، أن إدارة النادي تحاول التفاوض مع فريق النجوم بشأن التعاقد مع كريم فؤاد لاعب الفريق المعار بصفة دائمة، مشيراً إلى أن مبلغ 15 مليون شرط التعاقد كبير للغاية.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "العلاقة جيدة بيننا وبين محمد الطويلة رئيس النجوم، هناك مشاكل تحوم حول تفعيل عقد كريم فؤاد".

وأضاف: "مبلغ ١٥ مليون كبير بالنسبة لنا، في ظل ضعف بيع اللاعبين الموسم الحالي، وهناك تفاوض في الوقت الحالي بشأن العقد ولكن لا استطيع الإفصاح عنها".

واختتم عبد الناصر محمد تصريحاته: "نتمنى أن يستمر كريم فؤاد معنا لأكثر من ١٠ سنين قادمة، هو لاعب صغير في السن ويلعب في أكثر من مركز".