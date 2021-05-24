يلا شوت | مشاهدة مباراة الكويت وشباب الامعري في بث مباشر بكأس الاتحاد الاسيوي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الكويت الكويتي وشباب الامعري الفلسطيني في كأس الاتحاد الاسيوي، ضمن مباريات اليوم الاثنين 24-5-2021.

يبحث نادي الكويت الكويتي وشباب الامعري الفلسطيني عن تحقيق الفوز الأول عندما يتقابلا، على استاد عمان بالأردن، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس الاتحاد الاسيوي 2021.

وتعادل الكويت في الجولة الأولى أمام تشرين السوري، في مباراة مثيرة، بنتيجة (3-3)، في المقابل خسر شباب الامعري أمام الفيصلي الأردني.

ويتطلع نادي شباب الامعري إلى تحقيق المفاجئة بالفوز على الكويت اليوم، من أجل الإبقاء على آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية من المجموعة النارية.

ويتصدر الفيصلي الأردني ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من تشرين والكويت، في حين لا زال رصيد مركز الأمعري خاليًا من النقاط.

وتنقل مباراة الكويت الكويتي وشباب الامعري الفلسطيني على على قناة Spor Smart التركية، المتواجدة على القمر الصناعي توركسات على تردد 10970 عمودي، بمعدل ترميز 30000.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الكويت وشباب الامعري في كأس الاتحاد الاسيوي، في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، اليوم الاثنين، الفيصلي الأردني مع تشرين السوري على نفس الملعب، في تمام الساعة 17:05 بتوقيت جرينتش.

الكويت 0-1 شباب الأمعري

استاد عمان (مدينة عمان – الأردن)

كأس الاتحاد الآسيوي (دور المجموعات – الجولة الثانية)

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تشكيلة الكويت الأساسية: حميد القلاف – سامي الصانع – رامي البدوي – فهد حمود الرشيدي – شاهين الخميس – عبدالله البريكي – طلال الفاضل – عبد الواحد سيسوكو – أحمد الزنكي – فيصل الحربي – أحمد العكايشي.

تشكيلة شباب الأمعري الأساسية: توفيق عبدو حماد – صالح تحرير – خالد مهدي – موسى أبو جزار – تامر صلاح – باسل الأشقر – عبدالحميد أبو حبيب – نيمير حامد – علاء قمر – سامح مراعبة – محمد مراعبة.

الدقيقة (17): جول – شباب الأمعري – عبدالحميد أبو حبيب.