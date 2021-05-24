مشاهدة مباراة المحرق ومركز بلاطة في بث مباشر بكأس الاتحاد الاسيوي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة المحرق البحريني ومركز بلاطة الفلسطيني في كأس الاتحاد الاسيوي، ضمن مباريات اليوم الاثنين 24-5-2021.

يلتقي نادي المحرق البحريني مع مركز بلاطة الفلسطيني، على استاد الملك عبدالله الثاني في مدينة عمان بالأردن، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في كأس الاتحاد الآسيوي 2021.

وسيسعى نادي المحرق إلى تحقيق الفوز على مركز بلاطة اليوم، من أجل الإقتراب أكثر من خطف إحدى بطاقتي التأهل إلى الأدوار الإقصائية، بعد فوزه في الجولة الأولى على السلط الأردني.

في المقابل، يتطلع نادي مركز بلاطة إلى تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام الأنصار اللبناني، بالفوز على المحرق اليوم، إذا ما أراد المحافظة على آماله في بلوغ الدور الموالي.

ويتصدر الأنصار اللبناني ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام المحرق، في حين لا زال رصيد السلط ومركز بلاطة خاليًا من النقاط.

وتنقل مباراة المحرق البحريني ومركز بلاطة الفلسطيني على قنوات Spor Smart التركية، المتواجدة على القمر الصناعي توركسات على تردد 10970 عمودي، بمعدل ترميز 30000.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الكويت وشباب الأمعري في كأس الاتحاد الاسيوي، في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، اليوم الاثنين، الأنصار اللبناني مع السلط الأردني على نفس الملعب، في تمام الساعة 17:05 بتوقيت جرينتش.

المحرق 1-2 مركز بلاطة

استاد الملك عبدالله الثاني (مدينة عمان – الأردن)

كأس الاتحاد الآسيوي (دور المجموعات – الجولة الثانية)

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تشكيلة المحرق الأساسية: سيد جعفر – حسين جميل – أمين بن عدي – محمد فارس – وليد الهيام – تياجو ريال – علي الصافي – احمد الشيروقي – عبدالوهاب المالود – سند صالح – إسماعيل عبداللطيف.

تشكيلة مركز بلاطة الأساسية: سعيد أبو سالم – أدهم رويس – عبداللطيف البحدري – أحمد فادي – محمد آسي – عمر صنودقه – هيثم خير الله – محمود أبو وردة – أمير قطاوي – ليث خروب – خالد سالم.

الدقيقة (23): جول – المحرق – محمد فارس.

الدقيقة (45): جول – مركز بلاطة – خالد سالم.

الدقيقة (55): جول – مركز بلاطة – خالد سالم.