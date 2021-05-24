رسميًا: قائمة منتخب اسبانيا في يورو 2020 تضم لابورت، وتخلو من لاعبي ريال مدريد!

أسقط مدرب منتخب اسبانيا “لويس إنريكي“، لاعبو ريال مدريد من قائمة اللاروخا المستدعاة لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، التي ستبدأ في شهر يونيو المقبل.

وقرر لويس إنريكي قيد مدافع مانشستر سيتي “إيمريك لابورت” الذي فضل تمثيل منتخب اسبانيا، على منتخب فرنسا منذ أسابيع قليلة، بالإضافة إلى زميله في الفريق إيريك جارسيا، وباو توريس من فياريال، ودييجو يورينتي من ليدز يونايتد.

وكما كان متوقع تجاهل إنريكي من ريال مدريد، كل من، إيسكو ألاركون، وماركو أسينسيو لأسباب فنية، وداني كارفخال، ولوكاس فاسكيز بسبب الإصابة، ولكن استبعاد قائد منتخب اسبانيا سيرخيو راموس كان بمثابة المفاجئة، بالإضافة إلى ناتشو فيرنانديز.

وعاد سيرخيو راموس إلى قائمة ريال مدريد أمام فياريال منذ يومين، بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها أمام تشيلسي في بداية الشهر الجاري، ولكن زيدان فضل عدم إشراكه في المباراة الختامية بالدوري الإسباني.

وذكرت العديد من الصحف، أن استبعاد قائد ريال مدريد من قائمة منتخب اسبانيا، جاء بسبب قلة مشاركاته خلال الموسم الجاري، حيث لم يشارك سوى في 21 مباراة مع النادي الملكي في جميع المسابقات، وشارك في 6 مباريات مع منتخب اللاروخا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ولكن هذا السبب غير مقنع على الإطلاق، حيث ضمت قائمة منتخب اسبانيا لاعبين أقل مشاركة في المباريات من سيرخيو راموس، أمثال، إيريك جارسيا الذي شارك في 12 مباراة بجميع المسابقات مع مانشستر سيتي، كما لعب دييجو يورينتي 15 مباراة مع ليدز يونايتد.

ومن المتوقع خروج لويس انريكي في مؤتمر صحفي من أجل الإجابة على التساؤلات المتعلقة بقائمة منتخب اسبانيا، وفي نفس التوقيت تنتظر الصحف رد فعل قائد ريال مدريد سيرخيو راموس.

وجاءت قائمة منتخب اسبانيا في يورو 2020 كالتالي:

حراسة المرمى: سان سيمون (بيلباو)، دي خيا (مانشستر يونايتد)، سانشيز (برايتون)

الدفاع: جايا (فالنسيا)، ألبا (برشلونة)، باو توريس (فياريال)، لابورت – جارسيا (مانشستر سيتي)، أزبيليكويتا (تشيلسي)، دييجو يورينتي (ليدز يونايتد).

الوسط: بوسكيتس – رودري (برشلونة)، ماركوس يورينتي – كوكي (أتلتيكو مدريد)، تياجو (ليفربول)، فابيان رويز (نابولي).

الهجوم: داني أولمو (لايبزيج)، أويارزابال (ريال سوسيداد)، جيرارد مورينو (فياريال)، موراتا (يوفنتوس)، فيران توريس (مانشستر سيتي)، أداما تراوري (ولفرهامبتون)، سارابيا (باريس سان جيرمان).

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