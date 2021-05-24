شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نهضة بركان: عودة نجم الفريق ستعزز من فرصنا فى الفوز على الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بيدرو بن على المدير الفني للفريق الكروى الأول أن عودة محسن ياجور للمشاركات الرسمية مع الفريق ستعزز من فرص فريقة في الفوز على الاهلى في مباراة السوبر الافريقي المقرر ان تجمع الفريقين الجمعة المقبل بالدوحة.

وقال بن على: ياجور من اللاعبين أصحاب الخبرة وكان بعيدا الفترة الماضية عن المشاركات بقرار من ادارة النادي وعودتة للتدريبات الجماعية تمهيدا للدفع به في مباراة السوبر الافريقي امام الأهلي من شانها تعزيز فرص الفريق في الفوز لكونه لاعب صاحب خبرة كبيرة ويتمتع بمهارات فنية كفيلة بترجيح كفة الفريق المغربي.

وحرص نهضة بركان على خوض تدريب خفيف عقب وصولة إلى قطر من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين فضلا عن القاء محاضرة فنية عقب انتهاء التدريب لتحفيز لاعبية ودراسة الخطة المناسبة لخوض المباراة.