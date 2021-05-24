شكرا لقرائتكم خبر عن أبوتريكة يمتدح لاعبا جزائريا : «العدوان الإسرائيلي كشف معادن النجوم» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - امتدح لاعب كرة القدم السابق ومحلل قنوات «بن سبورتس»، محمد أبوتريكة، اللاعب الجزائري رياض محرز بعد رفعه علم فلسطين في ختام منافسات الدوري الإنجليزي الذي فاز به فريقه مانشستر سيتي.

وقال «أبوتريكة» عقب المباراة الختامية: «فترة العدوان على غزة كانت كاشفة، وأظهرت معادن نجوم كبار. اللفتة الإنسانية هي ما تبقى، وهؤلاء لعبوا دورا كبيرا في نشر الوعي».

فيما استكمل: «خلال العدوان، رأينا الوجه المشرق للرياضيين، وأنا أحيي اللاعبين العرب لموقفهم الواضح والصريح من القضية الفلسطينية».

واختتم كلماته: «رياض محرز في لفتة التتويج الآن، اللحظة التي ينسى فيها الإنسان كل شيء إلا التتويج نفسه، وهي لحظات خالدة في أذهان الناس. يجب أن يتحول اللاعب إلى نموذج وصاحب رسالة».