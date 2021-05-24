شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد لـ«المصري اليوم»: عانينا من أجل التتويج بالليجا.. وسيميوني مقاتل شجاع والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث ميجيل أنخيل جيل مارين الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، عن تتويج فريقه بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2020/2021، وذلك بعدما حقق فوزًا صعبًا أمام بلد الوليد يوم السبت.

ونجح الروخي بلانكوس في تحقيق لقب الليجا رغم التذبذب في النتائج الذي ضرب الفريق في الآونة الأخيرة، عقب فوزه على مضيفه بلد الوليد بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير.

وتوج الأتليتي بلقبه الحادي عشر في الدوري الإسباني ليعزز مكانه في المركز الثالث بقائمة أكثر الفرق تتويجا بلقب الدوري الإسباني، خلف الثنائي ريال مدريد صاحب الـ 34 لقبا وبرشلونة الذي توج بـ 26 لقبا.

وقال جيل مارين في تصريحات خاصة إلى مراسل صحيفة «المصري اليوم» الاثنين: «حققنا لقب الدوري الإسباني عن جدارة واستحقاق، الجميع قدم تضحيات كبيرة على مدار أسابيع الدوري، حتى حصدنا اللقب، الفريق لعب بروح عالية وجماعية وهذا ما سعينا إليه منذ بداية الموسم».

أضاف: «لقد جاء الفوز في توقيت هام جدًا واللقب جاء في وقته، لقد قدمنا مباراة كبيرة وحسمناها لصالحنا بفوز مستحق وبعد مباراة جيدة من قبل جميع اللاعبين فقد خضنا اللقاء بتركيز عال ورغبة كبيرة في الفوز وتمكنا من تحقيق هدفنا أمام بلد الوليد».

تابع: «اللاعبون أظهروا روحا قتالية وكان هناك رغبة كبيرة من قبل جميع اللاعبين في تحقيق الفوز وكان هذا هو السبب الرئيسي في تحقيق الفوز بالمباراة والبطولة، لأنه بالطبع بدون الرغبة والروح القتالية لا يستطيع الفريق تحقيق الفوز».

وعن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني أوضح جيل مارين قائلًا: «بالتأكيد يستحق الإشادة والتقدير الكبير هو واللاعبين وبقية الطاقم الفني والإداري على المجهود الكبير الذي قدموه جميعا في الفترة الماضية حتى تمكن الفريق من العودة والتتويج باللقب، ونتمنى أن نستمر على نفس النهج في الفترة المقبلة خاصة أننا مازلنا أمامنا المزيد من البطولات في السنوات القادمة».

واختتم جيل مارين تصريحاته بالحديث عن الاستعداد للموسم الجديد قائلاً: «سعادتنا كبيرة بسعادة جماهيرنا، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن جمهورنا دائما، ولذلك فإن دعم هذا الفريق لن يتوقف، سنحتفل قليلًا مع جماهيرنا ثم سنواصل العمل والتشاور مع سيميوني من أجل ضمان مواصلة النجاح في الموسم المُقبل».

وتوج سيميوني بـ4 ألقاب قارية ومثلها محلية، وهي: لقبان للدوري الإسباني ولقب لكأس ملك إسبانيا ولقب للسوبر الإسباني، ولقبان للدوري الأوروبي ولقبان للسوبر الأوروبي ولقب لمسابقة إنتر توتو ولقب لكأس الإنتركونتيننتال.