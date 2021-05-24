الامارات | بالفيديو: مليونير يشتري نادياً ويشترط على المدرب إشراك ابنه السمين

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: مليونير يشتري نادياً ويشترط على المدرب إشراك ابنه السمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية بأن المليونير الصيني هي شيهوا اشترى نادي زيبو كوجو أحد أندية الدوري الدرجة الثانية لكرة القدم، ولكن تجسدت المفاجأة في أنه يفرض على مدرب الفريق وضع ابنه في تشكيلة الفريق على الرغم من أن وزنه يبلغ 126 كيلوغراماً.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو للاعب السمين الذي فرضه والده على المدرب بسطوة المال والنفوذ الأمر الذي أصاب المراقبين بالصدمة، وآخرون تفاعلوا مع الخبر بشكل كوميدي.

وقالت "ديلي ستار" على حسابها في "تويتر" إنه "منذ أن اشترى رجل الأعمال هي شيهوا، نادي زيبو كوجو، وإصراره على إشراك نجله في المباريات، استقبلت شباك الفريق 10 أهداف، ولم يسجل لاعبوه سوى هدفين فقط في خمس مواجهات الأمر الذي دفع بالفريق إلى المركز الأخير للدوري برصيد نقطة واحدة.

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