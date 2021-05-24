شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة ايطالية: نابولي لم يحدد بديل جاتوزو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي،رحيل إيفان جينارو جاتوزو، المدير الفني للفريق، بعد نهاية الموسم الحالي،وفشل نابولي في حصد مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا، بعد تعادله الإيجابي 1-1 مع هيلاس فيرونا في ختام الكالتشيو.

وأكدت صحيفة «كوريري ديللو سبورت«، أن دي لورينتيس كان يحلم بالتعاقد مع ماسيمليانو أليجري، المدير الفني السابق ليوفنتوس، لخلافة جاتوزو، وأضافت أن لوتشيانو ،سباليتي مدرب إنتر ميلان السابق، كان على اتصال بنابولي.