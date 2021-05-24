شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت يشارك بتصفيات رولان جاروس للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد محمد صفوت، لاعب المنتخب الوطني ونادي وادي دجلة للتنس، للمشاركة في تصفيات بطولة رولان جاروس للتنس.

ومن المقرر أن تجرى فعاليتها على الملاعب الفرنسية 24 من شهر مايو الحالي.

ويتصدر محمد صفوت التصنيف العربي والإفريقي لرجال التنس، ويحتل المركز الـ163 عالميًا.

ولعب صفوت ببطولات الـ«جراند سلام» من قبل إذ شارك ببطولة رولان جاروس وأمريكا المفتوحة، كما استطاع التأهل للدور الرئيسي لبطولة أستراليا المفتوحة، وهو أول مصري استطاع أن يتخطى الأدوار التمهيدية للبطولة منذ 42 عاما، منذ تحقيق إسماعيل الشافعي، رئيس الاتحاد الحالي لهذا الإنجاز، كما استطاع صفوت الفوز ببطولة تشالنجر العالمية للتنس، وهو إنجاز أول مرة يحدث منذ عام 1998.

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ولم تنته إنجازات محمد صفوت عند هذا الحد، بل استطاع حصد ذهبية دورة الألعاب الأفريقية، والتي أهلته لحجز مقعد مصري لأول مرة في التاريخ في دورة الألعاب الأولمبية والمقرر إقامتها شهر يونيو المقبل.