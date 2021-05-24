شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد ومعلق وملعب مباراة الأهلي و نهضة بركان فى السوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مرانه الأول فى الدوحة على ملعب جاسم بن حمد فى تدريباته استعداده لمباراة نهضة بركان المغربى، المقرر أن تجمع الفريقين الجمعة ومن المقرر أن تتحرك بعثة الأهلى من فندق الإقامة فى السادسة والنصف بتوقيت قطر الخامسة و النصف بتوقيت القاهرة، لخوض أول مران بعد وصول البعثة إلى الدوحة قادمة من جنوب أفريقيا .

وتحدد موعد مباراة الاهلى ونهضة بركان فى كأس السوبر الأفريقي عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على أرض ملعب ستاد جاسم بن حمد ويعلق علي أحدااثها المعلق الرياضي حفيظ دراجي

ويبحث الأهلى عن لقبه السابع فى البطولة، بينما يتطلع نهضة بركان لاعتلاء منصة التتويج به للمرة الأولى فى تاريخه، وتمكن الأهلى فى السنوات الـ 15 الماضية من اعتلاء عرش أكثر الأندية تتويجًا بكأس السوبر الأفريقى برصيد 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، فضلاً عن تتويجه بدورى أبطال أفريقيا 9 مرات رقم قياسي