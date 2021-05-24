شكرا لقرائتكم خبر عن بروكسي جاهز بصفقات قوية لتحقيق حلم الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادى بروكسي المتأهل للقسم الثالث هذا الموسم عن منطقة البحيرة برئاسة المهندس محمد حامد عبدالجليل تعيين محمد السنوسي مديرا للكرة للفريق في الموسم المقبل كما قرر المجلس تجديد الثقة بالجهاز الفنى بكامل هيئته بقيادة محمد حامد مديرًا فنيًا.

وأكد حامد عبدالجليل مالك النادى أن هناك خطة موضوعة هدفها الرئيسي تحقيق الحلم بالوصول للدورى الممتاز في غضون السنوات الثلاثة المقبلة وكانت البداية بالتأهل للقسم الثالث هذا الموسم ويتم الآن التجهيز للموسم الجديد بضم العديد من الصفقات المتميزة القادرة على تحقيق طموحات النادى بالصعود للممتاز ب الموسم المقبل باذن الله مشيرا إلى أنه يضع نصب عينيه تجربة نادى الآسيوطى سابقا «بيراميدز» الحالى والذى صعد من القسم الرابع للممتاز في فترة وجيزة..