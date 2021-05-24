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جوارديولا يكشف عن وجهة سيرجيو أجويرو الموسم المقبل

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

قال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن المهاجم سيرجيو أجويرو أصبح قريبًا من الانتقال إلى ، بعد انتهاء عقده مع بطل .

وسجل المهاجم الأرجنتيني البالغ عمره 32 عامًا، هدفين في مباراته الأخيرة بالدوري مع المان سيتي أمس الأحد، ليساعد ناديه على إنهاء الموسم بقوة بالفوز 5-0 على إيفرتون، قبل الاحتفال باللقب.

وسيرحل هداف سيتي التاريخي في صفقة مجانية، بعد خوض نهائي أمام في 29 مايو في بورتو.

ويثق جوارديولا أن أجويرو سيستمتع باللعب في برشلونة، وهو النادي الذي أحرز لقب 3 مرات، ولقب دوري الأبطال مرتين تحت قيادة هذا المدرب الإسباني.

وقال جوارديولا لهيئة الإذاعة البريطانية: «ربما أكشف عن سر، هو قريب من التوصل لاتفاق بالانتقال إلى النادي المفضل لقلبي وهو برشلونة، سيلعب بجوار أفضل لاعب في التاريخ وهو ».

واحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني، وخرج من دور الـ 16 لدوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان.

وأضاف جوارديولا: «أنا متأكد أنه سيستمتع بالأمر، وربما يصبح برشلونة أقوى بوجوده في الملعب».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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