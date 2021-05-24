شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يكشف عن وجهة سيرجيو أجويرو الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن المهاجم سيرجيو أجويرو أصبح قريبًا من الانتقال إلى برشلونة، بعد انتهاء عقده مع بطل الدوري الإنجليزي.

وسجل المهاجم الأرجنتيني البالغ عمره 32 عامًا، هدفين في مباراته الأخيرة بالدوري مع المان سيتي أمس الأحد، ليساعد ناديه على إنهاء الموسم بقوة بالفوز 5-0 على إيفرتون، قبل الاحتفال باللقب.

وسيرحل هداف سيتي التاريخي في صفقة مجانية، بعد خوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي في 29 مايو في بورتو.

ويثق جوارديولا أن أجويرو سيستمتع باللعب في برشلونة، وهو النادي الذي أحرز لقب الدوري الإسباني 3 مرات، ولقب دوري الأبطال مرتين تحت قيادة هذا المدرب الإسباني.

وقال جوارديولا لهيئة الإذاعة البريطانية: «ربما أكشف عن سر، هو قريب من التوصل لاتفاق بالانتقال إلى النادي المفضل لقلبي وهو برشلونة، سيلعب بجوار أفضل لاعب في التاريخ وهو ميسي».

واحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني، وخرج من دور الـ 16 لدوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان.

وأضاف جوارديولا: «أنا متأكد أنه سيستمتع بالأمر، وربما يصبح برشلونة أقوى بوجوده في الملعب».