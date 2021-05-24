شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا .. قائمة إسبانيا في اليورو تخلو من لاعبي ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، استبعاد المدافع المخضرم سيرجيو راموس، من تشكيلة الماتادور لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، المقرر انطلاقها في 11 يونيو المقبل.

ويقع منتخب إسبانيا بالمجموعة السادسة رفقة المجر والبرتغال وألمانيا.

ولم يتواجد راموس في قائمة الماتادور، التي بلغت 24 لاعبًا، وخلت من أسماء لاعبي ريال مدريد.

وضمت قائمة إسبانيا كلا من:

حراسة المرمى: سيمون، دي خيا، سانشيز.

الدفاع: جايا، ألبا، باو توريس، لابورتا، جارسيا، أزبيليكويتا، دييجو يورينتي، ماركوس يورينتي.

الوسط: بوسكيتس، رودري، بيدري، تياجو، كوكي، فابيان.

الهجوم: داني أولمو، أويارزابال، جيرارد مورينو، موراتا، فيران توريس، أداما تراوري، سارابيا.