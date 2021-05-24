شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة بطولة الجمهورية للعموم للكيك بوكسينج الأربعاء المقبل بمشاركة 400 لاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، برئاسة محمد صبيح، عن انطلاق بطولة الجمهورية للعموم للكيك بوكسينج خلال الفترة من 26 إلى 29 مايو الجاري على نادي طلائع الجيش.

وقال محمد صبيح، إن بطولة الجمهورية للعموم تعد الأخيرة خلال الموسم الرياضي 2020/2021 وتشهد مشاركة واسعة من كافة الأندية ومركز الشباب بواقع 400 لاعب ولاعبة.

وكشف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن أهمية بطولة الجمهورية للعموم للكيك بوكسينج تتمثل في إجراء اختيارات عناصر المنتخبات القومية المختلفة من الفائزين في منافسات البطولة على أن يتم تجهيزهم للمشاركة في البطولات الرياضية العربية والقارية والدولية للموسم الرياضي الجديد 2021/2022 والذي يبدأ في الأول من شهر يوليو المقبل.

وشدد محمد صبيح على جميع المشاركين في البطولة بضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» من خلال المحافظة على التباعد الاجتماعي وتقليل أعداد الزوار لمشاهدة منافسات بطولة الجمهورية للعموم.

وتواصل اللجنة المنظمة لفعاليات بطولة الجمهورية للعموم للكيك بوكسينج في وضع الرتوش الأخيرة لتنظيم البطولة حتى تكون على أكمل وجه وبمثابة ختام لموسم رياضي للعبة الكيك بوكسينج.