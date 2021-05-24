شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الحالة الصحية لصالح جمعة بعد إصابته بمغص معوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الدكتور فريد رضوان، طبيب نادي سيراميكا كليوباترا، استقرار الحالة الصحية للاعب الفريق صالح جمعة، مشيرًا إلى أنه أجرى أشعة صوتية للاطمئنان على حالته، وأثبتت تعرضه لمغص شديد، استلزم نقله إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، قبل أن يغادر المستشفى عائدًا إلى منزله منذ قليل، رفقة شقيقه عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك.

ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لخوض مباراة إنبي ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز الأربعاء القادم على ملعب استاد السويس.