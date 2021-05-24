شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب : مصر قادرة على استضافة كل الفعاليات الرياضية بفضل دعم الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن إقامة الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «أنوكا» في مصر خلال الفترة الحالية وفي ظل الظروف العالمية الحالية هو تحد كبير من الدولة المصرية التي تمتلك القدرات والإمكانيات الكبيرة التي تساعدنا على تنظيم جميع الأحداث والفعاليات في أي وقت.

وقال هشام حطب: تواجد 54 دولة أفريقية في مصر حدث مهم وكبير وكان مقررا أن تقام الجمعية العمومية للأنوكا في إثيوبيا في نفس التوقيت الحالي ولكن تم نقلها إلى مصر نتيجة ثقة الجميع في قدرات مصر سواء التنظيمية أو الإجراءات الاحترازية والطبية.

وأضاف المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أتوجه بالشكر للقيادة السياسية المصرية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يمنح الرياضة اهتماما كبيرا ودعما غير محدود وتوفير إمكانيات لم تتوفر للرياضة المصرية في السنوات الماضية، مما ساهم في قدرة مصر على تنظيم أي حدث في أي وقت وتحت أي ظروف. وأشار المهندس هشام حطب إلى أن تواجد الدول الأفريقية في مصر ومناقشة خطة البطولات والأحداث القادمة من مصر أمر هام ويؤكد دور مصر في الرياضة الأفريقية. وأضاف المهندس هشام حطب: كلمة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية التي أرسلها لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية للأنوكا كانت مهمة وتؤكد دور الرياضة الأفريقية في الرياضة العالمية وهو ما أكد عليه خلال كلمته التي كانت مهمة ومعبرة.

وختم المهندس هشام حطب تصريحاته: حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاجتماع الجمعية العمومية للأنوكا كان مهما ويؤكد اهتمام وترحيب الدولة المصرية بكل الوفود وكل القارة الأفريقية ودائما مصر تفتح ذراعيها لكل الأشقاء الأفارقة.