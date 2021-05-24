شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب : مصر قادرة على استضافة كل الفعاليات الرياضية بفضل دعم الدولة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن إقامة الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «أنوكا» في مصر خلال الفترة الحالية وفي ظل الظروف العالمية الحالية هو تحد كبير من الدولة المصرية التي تمتلك القدرات والإمكانيات الكبيرة التي تساعدنا على تنظيم جميع الأحداث والفعاليات في أي وقت.
وقال هشام حطب: تواجد 54 دولة أفريقية في مصر حدث مهم وكبير وكان مقررا أن تقام الجمعية العمومية للأنوكا في إثيوبيا في نفس التوقيت الحالي ولكن تم نقلها إلى مصر نتيجة ثقة الجميع في قدرات مصر سواء التنظيمية أو الإجراءات الاحترازية والطبية.
وأضاف المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أتوجه بالشكر للقيادة السياسية المصرية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يمنح الرياضة اهتماما كبيرا ودعما غير محدود وتوفير إمكانيات لم تتوفر للرياضة المصرية في السنوات الماضية، مما ساهم في قدرة مصر على تنظيم أي حدث في أي وقت وتحت أي ظروف. وأشار المهندس هشام حطب إلى أن تواجد الدول الأفريقية في مصر ومناقشة خطة البطولات والأحداث القادمة من مصر أمر هام ويؤكد دور مصر في الرياضة الأفريقية. وأضاف المهندس هشام حطب: كلمة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية التي أرسلها لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية للأنوكا كانت مهمة وتؤكد دور الرياضة الأفريقية في الرياضة العالمية وهو ما أكد عليه خلال كلمته التي كانت مهمة ومعبرة.
وختم المهندس هشام حطب تصريحاته: حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاجتماع الجمعية العمومية للأنوكا كان مهما ويؤكد اهتمام وترحيب الدولة المصرية بكل الوفود وكل القارة الأفريقية ودائما مصر تفتح ذراعيها لكل الأشقاء الأفارقة.