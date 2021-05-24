شكرا لقرائتكم خبر عن كأس السوبر الإيطالية تعود إلى السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

تعود النسخة المقبلة من كأس السوبر الإيطالية التي ستجمع إنتر ويوفنتوس إلى السعودية، بعد غيابها العام الماضي عن المملكة بسبب جائحة فيروس كورونا، وفق ما أعلنت رابطة الدوري الإيطالي الاثنين.

وقال رئيس الرابطة باولو دال بينو في حديث مع «راديو أونو» إن «الكأس السوبر المقبلة ستقام في السعودية بحضور جماهيري، وذلك حسب الاتفاق المسبق.

وأردف:«هناك علاقة تعاون كبيرة بين اتحادنا والاتحاد السعودي».

ولم يحدد تاريخ المباراة إلا أن الصحافة الإيطالية توقعت إقامتها في يناير/كانون الثاني 2022.

وتوج يوفنتوس بلقب النسخة الأولى في السعودية على حساب ميلان قبل أن يخطف لاتسيو التالية من البيانكونيري، فيما استعاد الأخير اللقب في عام 2020 بفوزه على نابولي في النسخة التي أقيمت في ريجو ايميليا في إيطاليا بسبب تداعيات الجائحة.

وكانت السعودية توصلت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 إلى اتفاق مع الاتحاد الإسباني لإقامة الكأس السوبر الإسبانية على ارضها أيضاً على مدى ثلاث سنوات، بمشاركة أربعة أندية خلافاً للنسخ السابقة التقليدية بين بطلي الدوري والكأس.

واستضافت السعودية نسخة عام 2020 في مطلع يناير/كانون الثاني، قبل أن تقام التالية في إسبانيا أيضاً، بسبب تداعيات الجائحة.