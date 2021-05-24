شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يناقش الاستعدادات للموسم المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعرض مجلس إدارة نادي النصر الثقافي الرياضي برئاسة الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم عدداً من الملفات والقضايا الهامة المدرجة على جدول الأعمال، وناقش المجلس أبرز التحديات القادمة التي تواجه العميد وتناول الوضع المالي العام للنادي و الاستعدادات الجارية للموسم الرياضي المقبل على صعيد جميع الفرق الرياضية وذلك حرصاً على تذليل كافة العقبات لتحقيق أهداف النادي وتطلعات جماهيره.

جدير بالذكر أن الإجتماع قد عقد مساء أمس بحضور أحمد هاشم خوري نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، عبد الرحمن أبوالشوارب، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، وابراهيم الفردان، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، عبد الرزاق الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية.