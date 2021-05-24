شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يواجه الأردن ودياً اليوم في استاد راشد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم في الساعة الثامنة و45 دقيقة من مساء اليوم الاثنين مباراة دولية ودية أمام نظيره الأردني في استاد راشد في «البروفة» الأخيرة ل«الأبيض» قبل خوض غمار التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستُقام في الدولة للفترة من الثالث إلى الخامس عشر من شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وأدى «الأبيض» سلسلة من التدريبات على الملعب الفرعي بنادي الوصل بقيادة الهولندي فان مارفيك وبمشاركة جميع لاعبي المنتخب باستثناء لاعب الوصل علي صالح الذي سيغيب عن التصفيات بداعي الإصابة وحاجته للعلاج والراحة، حيث ركز الجهاز الفني على الجوانب الخططية والتكتيكية إلى جانب محاضرات الفيديو اليومية في مقر الإقامة لدراسة منتخبات المجموعة وطريقة وأسلوب اللعب التي يتم اتباعها.

ستكون مباراة اليوم مغلقة وغير منقولة تلفزيونياً حسب رؤية الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، الذي يُعول كثيراً على هذه المباراة الودية كونها «البروفة» الأخيرة قبل التصفيات.

ويدير المباراة طاقم دولي من مملكة البحرين بقيادة علي حسن السماهيجي (ساحة) نواف خليفة (مساعد أول) صلاح عبدالعزيز (مساعد ثان) ومحمد الهرمودي (حكماً رابعاً).

جهد كبر

من جهته، أكد الظهير الأيسر لمنتخبنا الوطني وليد عباس أن زيارة الشيخ راشد بن حميد النعيمي لتدريبات المنتخب رفعت الحالة المعنوية للاعبين، خاصة أن حديث رئيس الاتحاد بعد نهاية الحصة التدريبية جاء محفزاً جداً ومنحنا طاقة إيجابية لبذل المزيد من الجهد والعمل والاستعداد الأمثل للتصفيات.وقال وليد إن حضور الشيخ راشد بن حميد يُمثل حافزاً للاعبي المنتخب الذي تعاهدوا على تقديم كل ما لديهم والظهور بمستوى لافت يضمن تحقيق الفوز بالمباريات والعبور إلى المرحلة التالية من التصفيات، مشيراً إلى أن لعب المباريات في الدولة يشكل عاملاً مهماً على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة.

إسعاد الجمهور

وقال لاعب وسط منتخبنا الوطني علي سالمين إن الأبيض بات جاهزاً لخوض المباريات الأربع المتبقية من التصفيات الآسيوية المشتركة من كافة النواحي الفنية والنفسية والبدنية، مشيراً إلى أنه وبعد انتهاء الموسم الكروي الشاق بات التركيز الآن على المنتخب الوطني، الذي يُعّد الأهم، خاصة أن المرحلة الحالية هي الأهم وتتطلب منا عملاً كبيراً كون أن وضعنا بالمجموعة غير مطمئن، ويجب علينا القتال من أجل تحقيق الفوز في جميع المباريات والتأهل إلى المرحلة المقبلة.

حمد سعيد بانضمامه الأول

أعرب لاعب وسط منتخبنا الوطني عبدالله حمد عن سعادته بانضمامه ولأول مرة لصفوف المنتخب الوطني والمشاركة في التصفيات المشتركة، مشيراً إلى أن كل لاعب يحلم بارتداء قميص منتخب بلاده وتمثيله خير تمثيل في جميع المنافسات والبطولات الإقليمية والقارية والعالمية.

وأضاف عبدالله حمد أن لحظة تلقيه خبر استدعائه للمنتخب تُعّد لحظة تاريخية له وتمثل علامة فارقة كونها المرة الأولى التي يتواجد فيها ضمن صفوف المنتخب الأول بعد أن شارك في منتخبات الناشئين والشباب سابقاً، متوجهاً بشكره إلى الجهاز الفني الذي حرص على متابعته خلال الفترة الماضية سواء في مسابقة دوري الخليج العربي أو دوري أبطال آسيا.وتابع اللاعب الشاب أن الأبيض يضم في صفوفه لاعبين مميزين جداً من أصحاب الخبرة والمهارة الفنية العالية، إلى جانب وجود مدرب عالمي وهو فان مارفيك الذي يتعامل بكل احترافية، سواء خلال الحصص التدريبية وكذلك في الأوقات الأخرى وله أسلوب خاص في مسألة التحفيز.

وعبدالله حمد ثاني هو أصغر لاعب في صفوف المنتخب بعد اللاعب الواعد حارب عبدالله سهيل، حيث يبلغ من العمر 20 عاماً وظهر بشكل لافت ومميز للغاية مع فريق نادي الوحدة هذا الموسم خاصة في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا التي أقيمت مبارياتها في مدينة غوا الهندية الشهر الماضي واستطاع الوحدة التأهل عن جدارة إلى دور ال16.

