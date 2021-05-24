بعد نقله إلى المستشفى.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ صالح جمعة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن آخر تطورات الحالة الصحية للاعب الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، صالح جمعة، بعد نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.

ونقل موقع "يلا كورة" عن مصدر، رفض الكشف عن هويته، قوله إن صالح جمعة تعرض لآلام في المعدة.

وأوضح المصدر: "كان هناك اشتباه في الزائدة الدودية، ولكن الطاقم الطبي اكتشف أنها آلام في المعدة فقط".

واختتم المصدر تصريحاته قائلاً: "صالح جمعة أصبح بحالة جيدة وخرج من المستشفى وعاد لمنزله".

وخاض صالح جمعة هذا الموسم 13 مباراة مع سيراميكا كليوباترا، سجل هدفا وصنع هدفين.

فوفي وقت سابق، نشر عبدالرحمن جمعة، ناشىء الزمالك والشقيق الأصغر لصالح جمعة، عبر حسابه بـ "انستجرام"، صورة لشقيقه وهو مستلقي على سرير بأحد المستشفيات.

وعلّق عبدالرحمن على الصورة قائلاً: "اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية".