لأجل غير مسمى.. اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباراة «السوبر المصري» بين الأهلي وطلائع الجيش

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "الوطن" أن مسئولو اللجنة المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة قد اتفقوا على تأجيل مباراة السوبر المصري التي كان مقرراً إقامتها يوم 1 يوليو المقبل بين الأهلي وطلائع الجيش، لأجل غير مسمى.

وقالت الصحيفة إنه سيتم تحديد موعد آخر لإقامة المباراة خلال الفترة المقبلة بعد التنسيق مع الجهات الأمنية.

وأمس الأحد، أعلن اتحاد الكرة عن بعض التعديلات على جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد الاجتماع مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، وذلك خلال الجولات من 26 إلى 28 على النحو التالي:

مواعيد الجولة 26 من عمر الدوري المصري

يوم 14 يونيو

- مباراة المقاولون العرب والأهلي، على استاد بتروسبورت الساعة 9 مساءً

يوم 15 يونيو

- الإنتاج الحربي وطلائع الجيش، على استاد السلام

- الإسماعيلي وغزل المحلة، على ملعب الإسماعيلية، في تمام الساعة السابعة مساءً

- بيراميدز وسموحة على ملعب الدفاع الجوي في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يوم 16 يونيو

- البنك الأهلي وإنبي على ملعب بتروسبورت في تمام الساعة الخامسة مساءً،

- وادي دجلة والجونة، على ملعب استاد الأهلي we السلام، في تمام الساعة السابعة مساءً

- الاتحاد السكندري ومصر المقاصة، على ملعب استاد الإسكندرية، في تمام الساعة السابعة مساءً

مباريات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري

يوم 28 يونيو

- غزل المحلة والاتحاد السكندري، على ملعب المحلة في تمام الساعة الخامسة مساءً

- طلائع الجيش والبنك الأهلي، على استاد جهاز الرياضة العسكري، في تمام الساعة الخامسة مساءً

- الجونة وسيراميكا، على ملعب استاد خالد بشارة الساعة السابعة مساءً،

- إنبي والمقاولون العرب، استاد بتروسبورت، في تمام الساعة التاسعة مساءً

يوم 29 يونيو

- المصري والإنتاج الحربي، الساعة السابعة مساءً على ملعب استاد الإسكندرية

- أسوان ووادي دجلة، على ستاد أسوان، في تمام الساعة التاسعة مساءً،

- مصر المقاصة والأهلي، ستاد الجيش بالسويس في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مباريات الجولة الـ 28 من عمر الدوري المصري

يوم الخميس 1 يوليو

- مباراة الإسماعيلي وسموحة، على استاد الإسكندرية في تمام الساعة الخامسة.

يوم الجمعة 2 يوليو

- مصر المقاصة والزمالك، باستاد الجيش بالسويس، في تمام الساعة السابعة مساءً

- الأهلي وبيراميدز ، في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب الأهلي we السلام.