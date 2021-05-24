حلمي طولان: لم أُخطئ في مباراة الزمالك.. ومن الصعب الاستغناء عن كريم فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد حلمي طولان مدرب إنبي، أنه من الصعب الاستغناء عن كريم فؤاد لاعب الفريق المعار من نادي النجوم، مشيراً إلى أنه لم يُخطئ خلال مباراة فريقه أمام الزمالك.

وقال طولان في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "رحيل محمد شريف فارق معانا جداً، واستغللت عامل السرعة لديه، وهو العنصر الغائب عن معظم لاعبي الكرة المصرية، وهو ساعدنا بإمكانياته وافتدقناه هذا الموسم".

وأضاف: "لا يوجد شك أن التحكيم هذا الموسم ليس بالدرجة المطلوبة، أنا حاسس بالظلم والقهر وهذا الكلام متعمد لأن نادي إنبي ليس لديه قاعدة جماهيرية، ولا أعلم هل لدينا الـVAR كمنظرة؟.

وأكمل طولان: "أنا لم أخطئ في مباراة الزمالك وطالبت مواجهة مراقب المباراة، ولم يتم النظر في تخفيض عقوبتي قبل المباراة الماضية عكس ما تم عمله مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي".

واختتم مدرب إنبي تصريحاته: "من الصعب الاستغناء عن كريم فؤاد، ونحن بصدد الإبقاء على اللاعب معنا خلال الفترة المقبلة".