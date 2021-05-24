رقم العميد أحمد حسن بأمان.. استبعاد راموس من قائمة منتخب إسبانيا لليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن قائمة المنتخب التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو2020" التي ستقام في يونيو المقبل.

ويتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الخامسة، رفقة منتخبات السويد، بولندا وسلوفاكيا.

وشهدت قائمة المنتخب الإسباني، غياب القائد سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، عن القائمة، بعد ابتعاده عن المشاركة طوال الموسم بسبب الإصابة.

وأصبح رقم النجم المصري أحمد حسن عميد لاعبي العالم ونجم منتخب مصر السابق، كأكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب في أمان بعد غياب راموس عن المشاركة مع المنتخب الإسباني في بطولة اليورو المقبلة.

ويتصدر أحمد حسن قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب بإجمالي 184 مباراة، ويتواجد الإسباني سيرجيو راموس خلفه بإجمالي 180 مباراة.

وجاءت قائمة منتخب إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون، ديفيد دي خيا، روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: خوسيه جايا، جوردي ألبا، باو توريس، إيمريك لابورتا، إيريك جارسيا، دييجو يورينتي، سيزار أزبلكويتا، ماركوس يورينتي.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، رودري، بيدري، تياجو ألكانتارا، كوكي، فابيان رويز.

خط الهجوم: داني أولمو، ميكيل أويارزابال، ألفارو موراتا، جيرارد مورينو، فيران توريس، أداما تراوري، بابلو سارابيا.