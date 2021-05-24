الزمالك: هدفنا اجتياز الأزمة المالية.. ولم نناقش الاستعانة بميدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد حسام المندوه عضو اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، أن اجتماع اللجنة لم يناقش تعيين لجنة للكرة أو الاستعانة بخدمات أحمد حسام "ميدو" لاعب الفريق الأبيض السابق.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "اللعبة الحلوة" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال المندوه: "كل التوفيق اليوم لنادي الزمالك في مباراته ضد المصري".

وأضاف: "جئنا لاستكمال المرحلة لحين عقد انتخابات، الهدف الاساسي هو اجتياز الأزمة المالية وتوفير موارد مادية وإحداث إصلاح إداري في المنظومة كلها".

وتابع: "ليس هناك ما يمنع أن يساعد البعض النادي ماديا لكن لابد من وجود إدارة جيدة".

وواصل: "عقدنا كلجنة اجتماع مطول أمس الأحد، وغدا سنعقد اجتماعا آخر، المشكلة واضحة وبدأنا وضع حلول والفترة المقبلة ستظهر البشاير".

وعن إقامة الانتخابات في موعدها، أجاب: "جئنا لمدة ٦ أشهر فقط لحين إجراء الانتخابات، ولكن مع تطورات جائحة كورونا سنرى ما سيحدث".

وعن إقامة لجنة كرة وتعيين أحمد حسام ميدو كمدير رياضي، أوضح المندوه: " ملف الكرة من أهم الملفات إن لم يكن أهمها، تحدثنا فيه بشكل مفصل خلال جلستنا، لكن حسين السيد (عضو اللجنة) أكثر دراية مني في هذا الملف، لكن لم نتطرق لنقطة وجود لجنة كرة أو الاعتماد على ميدو".

وأتم: "أثرنا الكثير من النقاط حول تجديد عقود اللاعبين والمستحقات، وضعنا جدول زمني لأولويات النادي ونقوم بدراسة كافة الأمور بشكل جيد".