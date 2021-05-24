صالح جمعة يغادر المستشفى بعد تعرضه لآلام في المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

نشر عبدالرحمن جمعة، شقيق اللاعب صالح جمعة، لاعب سيراميكا كليوباترا، صورة للأخير راقدًا في المستشفى، مصحوبا بدعاء متمنيا له الشفاء.

وعلم يلا كورة، أن صالح تعرض لوعكة صحية مساء الأحد، أدت لنقله للمستشفى.

وصرح مصدر رفض الكشف عن هويته في تصريحات ليلا كورة، أن اللاعب تناول أكل فاسد مما سبب له آلام في المعدة.

وأكمل: "كان هناك اشتباه في زايدة، ولكن الطاقم الطبي اكتشف أنها آلام في المعدة فقط".

واختتم: "صالح جمعة أصبح بحالة جيدة وخرج من المستشفى وعاد لمنزله".

وخاض صالح جمعة هذا الموسم 13 مباراة مع سيراميكا كليوباترا، سجل هدفا وصنع هدفين.