طاهر محمد: هدفنا التتويج بالسوبر الأفريقي.. والحضور الجماهيري دفعة معنوية كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي، أن اللاعبين سيبذلون أقصي جهدهم في مباراة نهضة بركان المغربي؛ من أجل التتويج بكأس السوبر الإفريقي، وإسعاد جماهير النادي، مشيرا إلى أن الفريق أغلق ملف دوري أبطال إفريقيا بمجرد انتهاء مباراة صنداونز والتأهل للدور النصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان يوم الجمعة المقبل على كأس السوبر الإفريقي، فيما كان الفريق قد حسم تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي فريق صنداونز الجنوب إفريقي.

وقال طاهر في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "الأهلي يسعى إلى التتويج ببطولة كأس السوبر الإفريقي، الغائب عن النادي منذ فترة كبيرة، وهذا الإنجاز سيضاف إلى سلسلة البطولات التي حققها الجيل الحالي من اللاعبين، والذي نجح في التتويج بدوري أبطال إفريقيا والحصول على برونزية مونديال العالم للأندية".

وشدد طاهر: "الأهلي يستعد بكل قوة لمواجهة نهضة بركان، ويعلم أن الفريق المغربي من الفرق المميزة، إلا إن طموحات لاعبي نادي القرن ودوافعهم كبيرة من أجل حصد اللقب".

وأضاف طاهر: "الحضور الجماهيري في مباراة السوبر الإفريقي مؤثر بكل تأكيد ونقطة إيجابية ودفعة معنوية قوية للاعبين قبل مواجهة الفريق المغربي، ونأمل في الاحتفال مع الجماهير باللقب".

وواصل لاعب الأهلي: "الفريق أنهى الخطوة الأولى بنجاح من خلال التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق صنداونز، ونسعي بكل قوة لإنجاز الخطوة الثانية وهي التتويج بكأس السوبر الإفريقي".

واختتم طاهر محمد تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي لديه إصرار وعزيمة على الفوز بلقب السوبر الإفريقي، والاحتفال باللقب ورسم الفرحة على وجوه جماهيره.