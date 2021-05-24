الأهلي يكشف موعد المران الأول في الدوحة استعدادا للسوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

يؤدي الفريق الأول بالنادي الأهلي، مرانه الأول في الدوحة على ملعب جامعة قطر «3»، في بداية استعداده لمباراة نهضة بركان المغربي على بطولة كأس السوبر الإفريقي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان يوم الجمعة المقبل على كأس السوبر الإفريقي، فيما كان الفريق قد حسم تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي فريق صنداونز الجنوب إفريقي.

ومن المقرر أن تتحرك بعثة الأهلي من فندق الإقامة في السادسة والنصف بتوقيت قطر "5.30 بتوقيت القاهرة"؛ لخوض أول مران للفريق بعد وصول البعثة إلى الدوحة قادمة من جنوب إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى قطر في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بعد رحلة شاقة استغرقت ما يقرب من١١ ساعة تخللها ساعه ترانزيت في مطار أسوان.

وأجرت بعثة الفريق مسحة طبية فور وصولها إلى فندق الإقامة في قطر قبل الدخول في فقاعة طبية؛ استعدادا لمباراة نهضة بركان على بطولة كأس السوبر الإفريقي والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.