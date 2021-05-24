"شيكابالا أساسياً".. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة المصري، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري WE المصري.

وشهد التشكيل المتوقع لنادي الزمالك لمواجهة المصري، عودة محمود عبد الرازق شيكابالا للمشاركة بصفة أساسية بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي وقعت عليه مؤخراً.

ويقود سيف الدين الجزيري تشكيل الزمالك لمواجهة المصري، بالإضافة إلى استمرار محمد عواد في حراسة المرمى للفريق الأبيض.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة المصري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : حازم إمام، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي.

خط الوسط طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمود عبد الرازق شيكابالا.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.