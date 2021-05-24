وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يكرمان رئيس الأنوكا

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يكرمان رئيس الأنوكا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدروع والهدايا التذكارية مع مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا" خلال جلسة افتتاح الجمعية العمومية المقامة في مصر حاليا.
وحرص المهندس هشام حطب والدكتور أشرف صبحي على تقديم الدروع التذكارية الخاصة باللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة المصرية والهدايا الفرعونية التي تعبر عن التاريخ والحضارة المصرية.
وقدم رئيس الأنوكا الشكر للجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة والدولة المصرية على هذا التنظيم المبهر والذي يليق بالرياضة الافريقية وتاريخها العريق وطموحاتها