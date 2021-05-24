شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يكرمان رئيس الأنوكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدروع والهدايا التذكارية مع مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا" خلال جلسة افتتاح الجمعية العمومية المقامة في مصر حاليا.

وحرص المهندس هشام حطب والدكتور أشرف صبحي على تقديم الدروع التذكارية الخاصة باللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة المصرية والهدايا الفرعونية التي تعبر عن التاريخ والحضارة المصرية.

وقدم رئيس الأنوكا الشكر للجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة والدولة المصرية على هذا التنظيم المبهر والذي يليق بالرياضة الافريقية وتاريخها العريق وطموحاتها