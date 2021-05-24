شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماعات الجمعية العمومية لأنوكا بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «أنوكا» للدورة الـ19 والمقامة في مصر بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية. وتقام اجتماعات الجمعية العمومية لأنوكا اليوم وغدا بحضور 54 دولة أفريقية وبحضور مندوبي اللجنة الأولمبية الدولية وحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

يعقد اجتماع اليوم برئاسة مصطفى براف رئيس أنوكا ويشهد الاجتماع مناقشة اعتماد آخر جمعية عمومية والتي أقيمت في 12 يونيو 2019 بدولة الرأس الأخضر ومناقشة الميزانية العامة لعام 2019 وعام 2020 وتقرير اللجنة التنفيذية وعرض خطة انوكا للفترة القادمة من 2021 حتى 2024 وتقرير لجنة التسويق ومناقشة خطاب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والخطة الطبية لمكافحة المنشطات وعرض الاتحاد الدولي للألعاب الإلكترونية وعرض خطة أنوكا في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

وتستكمل اجتماعات الجمعية العمومية لأنوكا غدا الثلاثاء والتي تشهد إقامة الانتخابات للدورة القادمة. شهد الاجتماع كلمة من توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الذي رحب بجميع الحضور مؤكدا دور القارة الأفريقية في الرياضة العالمية. بدأ الاجتماع بكلمة ترحيب من المهندس هشام حطب والذي أكد على أن مصر دائما تفتح ذراعيها لاستقبال جميع الأحداث الرياضية الأفريقية والعالمية والقارة الأفريقية تمر بالعديد من التحديات الرياضية والتعاون والتواصل المستمر بين الدول الأفريقية أحد أهم العوامل التي تساعدنا على مواجهة التحديات العديدة والمضي قدما نحو التقدم والتطور لما تمتلكه قارة أفريقيا من مواهب بشرية لهم دور كبير في الحركة الرياضية العالمية . ثم كلمة مصطفى براف رئيس الانوكا الذي توجه بالشكر لمصر على حسن الاستضافة مؤكدا أن دور مصر دائما هام في دعم الرياضة الأفريقية. وألقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كلمة ترحيب بجميع الوفود الحاضرة مؤكدا أن الدولة المصرية دائما تحرص على التعاون والتواصل مع جميع الأشقاء في جميع الدول الأفريقية ودعم الرياضة الأفريقية بكل ما تمتلكة مصر من إمكانيات وقدرات.