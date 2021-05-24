انطلاق اجتماعات الجمعية العمومية لأنوكا بالقاهرة

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماعات الجمعية العمومية لأنوكا بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «أنوكا» للدورة الـ19 والمقامة في مصر بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية. وتقام اجتماعات الجمعية العمومية لأنوكا اليوم وغدا بحضور 54 دولة أفريقية وبحضور مندوبي اللجنة الأولمبية الدولية وحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.
يعقد اجتماع اليوم برئاسة مصطفى براف رئيس أنوكا ويشهد الاجتماع مناقشة اعتماد آخر جمعية عمومية والتي أقيمت في 12 يونيو 2019 بدولة الرأس الأخضر ومناقشة الميزانية العامة لعام 2019 وعام 2020 وتقرير اللجنة التنفيذية وعرض خطة انوكا للفترة القادمة من 2021 حتى 2024 وتقرير لجنة التسويق ومناقشة خطاب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والخطة الطبية لمكافحة المنشطات وعرض الاتحاد الدولي للألعاب الإلكترونية وعرض خطة أنوكا في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.
وتستكمل اجتماعات الجمعية العمومية لأنوكا غدا الثلاثاء والتي تشهد إقامة الانتخابات للدورة القادمة. شهد الاجتماع كلمة من توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الذي رحب بجميع الحضور مؤكدا دور القارة الأفريقية في الرياضة العالمية. بدأ الاجتماع بكلمة ترحيب من المهندس هشام حطب والذي أكد على أن مصر دائما تفتح ذراعيها لاستقبال جميع الأحداث الرياضية الأفريقية والعالمية والقارة الأفريقية تمر بالعديد من التحديات الرياضية والتعاون والتواصل المستمر بين الدول الأفريقية أحد أهم العوامل التي تساعدنا على مواجهة التحديات العديدة والمضي قدما نحو التقدم والتطور لما تمتلكه قارة أفريقيا من مواهب بشرية لهم دور كبير في الحركة الرياضية العالمية . ثم كلمة مصطفى براف رئيس الانوكا الذي توجه بالشكر لمصر على حسن الاستضافة مؤكدا أن دور مصر دائما هام في دعم الرياضة الأفريقية. وألقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كلمة ترحيب بجميع الوفود الحاضرة مؤكدا أن الدولة المصرية دائما تحرص على التعاون والتواصل مع جميع الأشقاء في جميع الدول الأفريقية ودعم الرياضة الأفريقية بكل ما تمتلكة مصر من إمكانيات وقدرات.