شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية لبعثة الأهلي بفندق الإقامة في قطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية فور وصولها إلى فندق الإقامة في قطر قبل الدخول في فقاعة طبية، استعدادا لمباراة نهضة بركان على بطولة كأس السوبر الإفريقي والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.



وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مطار الدوحة، في وقت مبكر صباح اليوم الاثنين، بعد رحلة شاقة استغرقت قرابة 11 ساعة من مطار جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، ثم التوقف «ترانزيت» في مطار أسوان للتزود بالوقود، قبل مواصلة الرحلة إلى قطر.



وغادرت بعثة الأهلي مطار جوهانسبرج ظهر أمس الأحد، بعد خوض مباراة صن داونز بطل جنوب أفريقيا، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والتي تأهل الفريق من خلالها إلى الدور نصف النهائي في البطولة، بعد الفوز في مجموع اللقاءين، «الذهاب والعودة» بنتيجة 3-1.