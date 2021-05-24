شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يفوز على الزمالك في كرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق شباب النادي الأهلي فوزًا مهما على حساب غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد ضمن منافسات نهائي بطولة الجمهورية في كرة السلة.

وأقيمت المباراة في تمام الثانية ظهرًا على صالة الشرقي للدخان، وشهدت أداءً قويًا من جانب الفريقين.

وانتهت المباراة بنتيجة (60-87) لصالح الشياطين الحمر بفضل الرميات الثلاثية وسرعة تنفيذ الهجمات.

وأثنى الجهاز الفني بالنادي الأهلي على ما قدمه اللاعبون خلال المباراة من جهد بدني والتزام خططي أسهم في تفوق الفريق وتحقيق الهدف.