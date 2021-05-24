شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يؤكد إقامة أولمبياد طوكيو هذا الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، تأكيده أن الألعاب الأولمبية المقرر أن تستضيفها طوكيو ستقام هذا الصيف على الرغم من المعارضة الشعبية الكبيرة في اليابان، حيث تخضع معظم البلاد لحالة طوارئ لمكافحة عدوى فيروس كورونا المتصاعدة.

وقال باخ في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) اليوم الاثنين إن التضحيات ستكون ضرورية لضمان إقامة الألعاب الأولمبية، مؤكدا أن تطعيم الرياضيين سيكون من ضمن مجموعة من الإجراءات لضمان بيئة آمنة في الألعاب.

كان المسؤول البارز في اللجنة الأولمبية الدولية جون كوتس، أكد، يوم الجمعة الماضي، أن الألعاب الأولمبية في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس ستقام حتى إذا ظلت العاصمة اليابانية تخضع لحالة طوارئ.