في مهمة الابتعاد بالصدارة.. الزمالك المتألق يتحدى المصري

محمد الفلاح - الإثنين 24 مايو 2021

يلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدى، في مباراة لن تخلو من المتعة والإثارة، عندما يلتقي الفريقان اليوم الإثنين باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري، لاسيما وأن "الفارس الأبيض" يدخل المباراة منتشياً بعد الفوز القاتل الذي حققه أمام طلائع الجيش 2-1، فيما حقق المصري الفوز على الاتحاد السكندري 1-0 في الجولة الماضية.



فريق الزمالك يدخل المباراة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدوري، برصيد 51 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز في 15، وخسر مواجهتين، وتعادل في 6، وسجل لاعبوه 41 هدفاً كأقوى خط هجوم، فيما استقبل 16، فيما يحتل المصري البورسعيدي المركز الثالث برصيد 39 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز في 10، وتعادل في 9، وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 18.

وحذر المدير الفني للزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، لاعبيه من خطورة الفريق البورسعيدي، والذي يطمح في مناطحة الكبار على مقدمة الدوري، خاصة بعدما وصل للمركز الثالث، كما شدد "الخواجة الفرنسي" على ضرورة اليقظة الدفاعية والعمل على قطع كافة السبل أمام مهاجمي المصري، للوصول لمرمى محمد عواد، ومنعهم من التسديد على المرمى حتى لا يستقبل الزمالك هدف مبكر يربك حسابات المباراة.

كما طالب كارتيرون من لاعبيه العمل على تسجيل هدف مبكر، ثم تسجيل أكثر من هدف لضمان الفوز، وعدم الانتظار للوقت القاتل مثلما حدث في مواجهة طلائع الجيش الأخيرة، والتي حسمها الزمالك بهدف في الوقت بدل الضائع لأسامة فيصل.

في المقابل يدخل المصري البورسعيدي المباراة بمعنويات مختلفة بعد الفوز الغالي والثمين الذي حققه الفريق في مباراته الماضية بالفوز 1-0 على الاتحاد السكندري في اللحظات الأخيرة، والتي رفعت رصيد الفريق إلى 39 نقطة في المركز الثالث للدوري.

ويسعى علي ماهر إلى استغلال الصحوة التي حققها لاعبوه، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام "الفارس الأبيض"، خاصة وأنه فشل في تحقيق النتائج المرجوة أمام الفرق الكبرى مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز، لذا فإنه يسعى لمحو تلك الصورة، وتحقيق المفاجأة بإيقاف انتصارات أبناء ميت عقبة، والابتعاد أكثر بالمركز الثالث.