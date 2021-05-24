مدرب المنتخب يستدعي 7 محترفين استعدادًا لتصفيات آسيا المزدوجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قرر أحمد علي قاسم مدرب منتخب اليمن، استدعاء رباعي الفريق المحترف في العراق، إضافة إلى 3 لاعبين آخرين يلعبون في كل من مصر، والمغرب، وسلطنة عمان.



وقال قاسم في تصريحات لكووورة: "قررت استدعاء محمد الداحي، وجهاد عبدالرب من سامراء العراق، وناصر محمدوه لاعب نفط ميسان، ومفيد جمال لاعب السماوه".

وأضاف "إضافة إلى رباعي العراق سيتم استدعاء عمر الداحي، لاعب أسوان المصري، وأحمد السروري، لاعب الشباب المحمدية بالمغرب، وعبدالواسع المطري، لاعب النصر العماني".

ويواصل المنتخب اليمني، معسكره التدريبي الخارجي في العاصمة السعودية الرياض منذ مطلع الشهر الجاري.

ويُجري الفريق تدريباته البدنية صباحًا في صالة الفندق الذي يقيم فيه والتدريبات المسائية في ملعب نادي الرياض؛ استعدادًا للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم، وكأس آسيا المقرر إقامتها في الرياض في النصف الأول من يونيو/ حزيران المقبل