نابولي يودع مدربه غاتوزو رسمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه نادي نابولي الإيطالي، رسالة وداع إلى المدير الفني جينارو غاتوزو، بعدما فقد الفريق الفرصة الأخيرة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.



تبددت أمام نابولي في التأهل إلى دوري الأبطال، إثر تعادله مع هيلاس فيرونا 1-1، في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، حيث أنهى نابولي بذلك الموسم في المركز الخامس، بفارق نقطة واحدة خلف أتالانتا ويوفنتوس، ونقطتين خلف ميلان صاحب المركز الثاني.

وقال أوريليو دي لاورينتيس عبر تويتر: "عزيزي غاتوزو، أنا سعيد بقضاء الموسمين الماضيين معك، أشكرك على عملك، وأتمنى لك النجاح أينما تذهب في المرحلة المقبلة".

أما النادي فقد اكتفى بنشر كلمة "شكراً لك أيها السيد".

وكان غاتوزو تولى تدريب نابولي في ديسمبر (كانون الأول) 2019، خلفاً لكارلو أنشيلوتي.