نقل صالح جمعة إلى المستشفى.. وشقيقه يطلب الدعاء له

الشارقة - اميمة ياسر -

نقل لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي والأهلي السابق، صالح جمعة، إلى المستشفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وعبر حسابه بـ "انستجرام"، نشر عبدالرحمن جمعة، ناشىء الزمالك والشقيق الأصغر لصالح جمعة، صورة له وهو مستلقي على سرير بأحد المستشفيات.

وعلّق عبدالرحمن على الصورة قائلاً: "اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية".

وفى وقت سابق، أعرب صالح جمعة عن ترحيبه باللعب في صفوف الزمالك، لكي يظهر تغيير في رأيه السابق، عندما أعلن أنه لن يلعب لفريق القلعة البيضاء، إلا أن شقيقه عبدالله جمعة، بدأ التفاوض معه بشكل مباشر من أجل إقناعه للعب معه في نفس فريقه.

وذكرت وسائل إعلامية أن مسئولو الزمالك قرروا إحالة ملف التعاقد مع صالح جمعة للمدير الفني للفريق، الفرنسي باتريس كارتيرون، لمعرفة رأيه الفني بخصوص إتمام الصفقة من عدمه بعد عرض اللاعب على النادى من جانب بعض وكلاء اللاعبين.