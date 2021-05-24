رونالدو أول لاعب يُتوج هدافا في ثلاث بطولات أوروبية كبرى

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روما : بات المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب يتوج هدافا في ثلاث بطولات أوروبية كبرى بعد ان انتزع لقب هداف الدوري الايطالي بتسجيله 29 هدفا في صفوف يوفنتوس لموسم 2020 2021 الذي اسدل الستار عليه الاحد.

وتقدم رونالدو (36 عاما) الذي غاب عن مباراة فريقه الأخيرة ضد بولونيا والتي نجح فيها يوفنتوس في انتزاع بطاقة التاهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل بعد فوزه العريض على منافسه 4 1، على مهاجم انترميلان البلجيكي روميلو لوكاكو بفارق 5 اهداف.

وسبق للنجم البرتغالي ان توج هدافا في الدوري الانكليزي في صفوف مانشستر يونايتد عام 2008، ثم ثلاث مرات في صفوف ريال مدريد الاسباني اعوام 2011 و2014 و2015.