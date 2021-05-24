فرجاني ساسي يخطط للهروب من الزمالك قبل نهاية الموسم.. و«المستحقات المتأخرة» كلمة السر

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، غاضب من تجاهل إدارة النادس الأبيض له بشأن مستحقاته المالية المتأخرة والبالغة 800 ألف يورو.

وقالت صحيفة "الوطن" إن ساسي تقدم شكوى ضد نادي الزمالك في اتحاد الكرة من اجل الحصول على مستحقاته، حيث تم منح النادي مهلة حتى نهاية شهر مايو للرد على الشكوى، وإيداع جزء من المستحقات لغلق الملف، خاصة أنه في حالة عدم الرد سيكون من حق فرجاني الرحيل قبل نهاية الموسم، والهروب من استكماله.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل نادي الزمالك قوله إن هناك مخططاً من قبل ساسي للهروب من النادي الأبيض، مشيراً إلى أن إدارة النادي تسعى لتفادي هذا الأمر والتصدي للاعب.

ولفت المصدر إلى أن اللواء المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة السابقة التي كانت تدير النادي، قدم تقريراً عن مفاوضاته مع فرجاني ساسي للجنة الجديدة، والذي أكد فيه أن اللاعب رحب بالتجديد، ولكنه اشترط الحصول علي مستحقاته ورفع قيمته المالية، ورفض عرض الزمالك المادي وتجمدت المفاوضات حتي الآن.

وأضاف المصدر أن اللجنة الحالية، التي يترأسها حسين لبيب، تسابق الزمن من أجل سداد جزء من مستحقات اللاعب قبل نهاية الشهر، حتى تمنع اللاعب من الهروب ويكون مطالباً بالاستمرار حتى نهاية الموسم الجاري.

وسيواجه الزمالك، في التاسعة مساء اليوم الإثنين، فريق المصري البورسعيدي على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 51 نقطة، وخلفه الأهلي في المركز الثاني برصيد 41 نقطة بفارق 4 مباريات أقل عن الزمالك، في حين يحتل الفريق البورسعيدى المركز الثالث برصيد 39 نقطة.