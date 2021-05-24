الدوري الأميركي للمحترفين: انطلاقة جيدة لفينيكس وفيلادلفيا في البلاي أوف

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لوس انجليس : حقق فينيكس صنز انطلاقة جيدة بفوزه على لوس انجليس ليكرز 99 90 في الدور الاول من مباريات الأدوار الاقصائية (بلاي أوف) ضمن منافسات المنطقةة الغربية من دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وتألق في صفوف الفائز ديفن بوكر الذي كان يخوض اول مباراة له على هذا المستوى بتسجيله 34 نقطة بينها في 14 في الربع الاخير مع 8 تمريرات حاسمة و7 متابعات، في حين اضاف دياندريه ايتون 21 نقطة و16 متابعة. في المقابل، عانى نجما ليكرز ليبرون جيمس وانتوني ديفيس، فسجل الاول 18 نقطة و10 تمريرات حاسمة و7 متابعات، والثاني 13 نقطة و7 متابعات. وعموما، نجح ليكرز في 7 رميات ثلاثية فقط من اصل 26.

وتعرض نجم فينيكس المخضرم كريس جورج لاصابة خلال المباراة واضطر الى تلقي العلاج مرتين في غرف الملابس.

وقال بوكر "انه فوز كبير لنا" مشيرا الى ان اصابة بول جورج المبكرة "جعلت فريقي ينتفض. أدركنا بأنه يتعين علينا الاعتماد على مساعدة بعضنا البعض وبان نبذل جهودا اضافية".

اما ديفيس فوعد بتصحيح الأمور في المباراة الثانية منتقدا نفسه على الاداء الذي قدمه بقوله "لا يمكن ان نفوز بأي مباراة أو بأي سلسلة اذا لعبت بهذا المستوى. اتحمل مسؤولية هذه الخسارة تماما، وانا واثق من أنني سأقدم مستوى افضل في المباراة الثانية".

وباستثناء تقدم ليكرز بفارق 5 نقاط في احدى مراحل الربع الاول، فان فينيكس فرض سيطرته على مجريات المباراة وتقدم في باقي المراحل حتى وصل الفارق الى 16 نقطة في مطلع الربع الاخير.

وفي مباراة ثانية ضمن المنطقة ذاتها، ساهم ثنائي ممفيس غريزليز ديلون بروكس وجا مورانت في تحقيق فوز مفاجىء على يوتا جاز 112 109 بتسجيلهما 57 نقطة بينها 31 للأول و26 للثاني. اما افضل مسجل في صفوف يوتا فكان مهاجمه الصربي بوغدان بوغدانوفيتش مع 29 نقطة، في حين استمر غياب دونوفان ميتشل للمرة ال17 تواليا.

وفي المنطقة الشرقية، تقدم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على واشنطن ويزادرز 125 118 بفضل 37 نقطة لتوبياس هاريس و31 للكاميروني جويل امبيد. في المقابل، كان برادلي بيل افضل مسجل في صفوف الخاسر مع 33 نقطة و10 متابعات و6 تمريرات حاسمة، واضاف المخضرم راسل وستبروك 16 نقطة و14 متابعة و5 متابعات.