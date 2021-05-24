شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «لاوتارو» يجتمع مع مسؤولى ريال مدريد و«أتلتيكو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالى، مع النادى الإيطالى خلال الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن وكيل لاوتارو مارتينيز، يعمل على نقل اللاعب خلال الميركاتو الصيفى المقبل، خارج الدورى الإيطالى، على الرغم من إعلان اللاعب أنه يريد البقاء مع إنتر ميلان، فى الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن أليخاندرو كامانو، الوكيل الجديد للمهاجم الأرجنتينى، اجتمع هذا الأسبوع مع مسؤولى ريال مدريد وأتلتيكو، لمناقشة مستقبل لاوتارو.

وأوضحت أن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع النرويجى إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألمانى، لكن هذه الصفقة صعبة، ولذلك حول الميرنجى أنظاره إلى لاوتارو. وأكملت أن أتلتيكو مدريد ينتظر معرفة قرار لويس سواريز، ومدى تفعيله لشرط الرحيل فى الصيف المقبل، مضيفة أنه إذا قرر المهاجم الأوروجويانى الرحيل عن الروخى بلانكوس، فإن أتلتيكو يستهدف استبداله بلاوتارو فى الموسم المقبل.