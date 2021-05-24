شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيما: فخور بالعودة للمنتخب.. ومتحمس للعب بجوار مبابى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الفرنسى كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسبانى، بإمكانيات زميله فى المنتخب الفرنسى، كيليان مبابى، لاعب باريس سان جيرمان.

وقال بنزيما فى حوار أجرته معه مجلة «أونزى مونديال»: «متحمس للغاية للعب بجوار مبابى، إنه لاعب شاب لكنه موهوب للغاية»، مضيفًا: «معجب بتحركات مبابى وأسلوب لعبه، الأمر متروك لنا للانسجام سويًا فى الملعب، وبشكل عام ليس لدى أدنى شك فى ذلك».

وأضاف: «يجب ألا نركز على ثنائية بنزيما ومبابى، لأن هناك العديد من اللاعبين الموهوبين فى صفوف المنتخب مثل جريزمان وجيرو وبوجبا وديمبلى وكومان وبن يدر، الخطورة يمكن أن تأتى من أى مكان، وهذه ميزة الديوك».

وعن عودته لصفوف المنتخب الفرنسى بعد غياب لأكثر من 5 سنوات، قال: «الأمر يتخطى الشعور بالسعادة، إنه فخر، لقد انتظرت طويلًا، وعملت بكل جدية ولم أستسلم، ولم أفوت الفرصة، وفى النهاية جاءت المكافأة».

وتابع: «أنا سعيد للغاية، وأتعجل كثيرًا الانضمام لتدريبات المنتخب والمشاركة فى المباريات، واللعب بجوار هذه الكوكبة من اللاعبين».