شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسى»: كنت أرغب فى الرحيل عن «برشلونة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الأرجنتينى ليونيل ميسى، نجم فريق برشلونة الإسبانى، عن سعادته البالغة بحصوله على لقب بطولة كأس ملك إسبانيا مع فريقه هذا الموسم.

وقال ميسى، فى حوار مع صحيفة «أوليه» الأرجنتينية: «سعيد بالحصول على لقب كأس ملك إسبانيا خلال الموسم الحالى، رغم خسارة لقبى الليجا ودورى أبطال أوروبا، وذلك لأننا عشنا عامين دون قضاء وقت ممتع بسبب نتائج مختلفة».

وأضاف: «لدينا غرفة ملابس تضم الكثير من اللاعبين الصغار والعديد من الأشخاص الجدد. كانت مباراة كأس الملك بمثابة نقطة تحول مهمة للغاية»، مضيفًا: «علاوة على ذلك، أحب الفوز والحصول على الألقاب. هذا الأمر يجعل الوضع أكثر مرحًا».

وعن طلب اللاعبين التقاط الصور معه وقت الاحتفال بكأس الملك، قال: «كان من الجميل رؤية العديد من اللاعبين الصغار القادمين من فريق الشباب. أعلم ما يشعر به الشخص الذى يأتى من فرق الشباب، كما أننى ألتقط أيضًا صورًا مع اللاعبين الأكثر خبرة. لقد كانت لحظة جميلة من كل النواحى».

وحول الانتقال إلى برشلونة، قال: «كان القرار صعبًا، لكنه كان سريعًا فى نفس الوقت. لم أتردد، لقد قمت به دون تفكير، لكن لم أفهم معنى مغادرة بلدى وعائلتى وأصحابى، وبدء حياة أخرى فى مكان آخر بعيد»، مضيفًا: «فى البداية كان الأمر صعبًا، لأننى عندما وصلت لم أستطع اللعب بسبب مشكلة الدور. ثم بدأت فى اللعب وتعرضت لإصابة. لم ألعب لمدة عام تقريبًا».

وواصل: «عقب هذه اللحظة، أصبحت الأمور تتحرك بسرعة كبيرة، كنت أتقدم فى فرق الشباب وألعب مع الأولاد الأكبر سنًا».

وعن حياته المهنية من روزاريو إلى برشلونة، علق ميسى: «كل عودة إلى برشلونة من مدينة روزاريو (مسقط رأسه) بعد نهاية العطلة تجعلنى أصاب بالبكاء، لا أريد مُغادرة روزاريو، لكن فى نفس الوقت أرغب فى العودة إلى برشلونة لمواصلة القيام بنفس الشىء».

وأضاف: «فى نفس الوقت كان من الصعب علىّ ترك كل شىء هناك، لأنى أعرف قد يستغرق الأمر 6 أشهر للعودة»، موضحًا: «الأصدقاء بسبب ما قلته حول صعوبة التواصل مع الرفاق القدامى بسبب المسافة، اليوم أى صبى عمره 13 أو 14 سنة يملك هاتفًا، لكن فى سنواتى الأولى مع البارسا لم يكن التواصل ممكنا إلا عبر البريد أو الاتصال الهاتفى».

وتحدث ميسى عن هواياته بعد كرة القدم، قائلًا: «لا شىء مميزًا، أنا أشاهد رياضة التنس، أحب أن ألعب تنس المضرب، وألعب كثيرًا مع بيبى كوستا، إنه جيد، وأحب أن أركض كثيرًا».

وحول الطعام المفضل له، قال نجم برشلونة: «أحب ميلانيساس ربما بسبب الصلصة التى تضعها. لقد أكلتها كثيرًا، لكنى أفضل التى أتناولها فى منزلى مع تلك الصلصة، لقد جربها الآخرون وقالوا إنها جيدة جدًا».

وبخصوص إطلاق لحيته فى فترة من الفترات، علق قائد البلوجرانا: «كنت أحلق منذ فترة طويلة، لأننى كنت متعاقدًا مع شركة حلاقة، وطلبوا منى ذلك، وعندما انتهى العقد، قررت عدم الحلاقة».

وأضاف: «فى كوبا أمريكا 2016 بالولايات المتحدة، كان هناك الكثير من الرجال الملتحين. نفس الشىء يحدث مع شعرى. إما يكون طويلًا أو قصيرًا».