شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحسم مصير عمرو جمال.. والطلائع يعسكر لمواجهة وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع اليوم الاثنين، عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش، لاختبار طبى لتحديد موقفه من المشاركة فى مواجهة وادى دجلة المقرر لها السابعة مساء غداً الثلاثاء على ستاد الاهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري، ووضع الجهاز الطبى للطلائع بقيادة هانى درويش برنامج لتجهيز الغزال بعد إصابته بشد بسيط فى العضلة الضامة خلال مواجهة الزمالك الاخيرة التى خسرها الطلائع بهدفين مقابل هدف فى الوقت القاتل، وتحامل على نفسه لرغبته فى استكمال المباراة للنهاية فى ظل دوره الهجومى المؤثر ولكن قرر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق بالتشاور مع الجهاز الطبى استبدال الغزال خوفاُ من تفاقم إصابته وخسارته فى المباريات المقبلة.

وفى نفس السياق، يختتم الطلائع اليوم الاثنين استعداداته لمواجهة وادى دجلة حيث يخوض الفريق مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك ، وعكف بسيونى على دراسة مباريات وادى دجلة للوقوف على نقاط القوة والضعف للغزلان بغية استعادة ذاكرة الانتصارات لمواصلة خطة الهروب من قاع الجدول ، ويستعيد فريق الطلائع جهود لاعبه إسلام جمال فى مواجهة وادى دجلة المقبلة، بعد غيابه عن مباراة الزمالك، للحصول على الإنذار الثالث، فى مواجهة زعيم الثغر التى انتهت بالتعادل الايجابى 1-1.

ومن القاع، انتشل عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش، فريقه من مؤخرة الجدول، ليضعه على الطريق الصحيح، محتلا المركز الـ11 برصيد 27 نقطة، بعدما حقق 4 انتصارات متتالية، ثم تعادل وخسر مباراة واحدة أمام الزمالك، وكان الطلائع قد بدأ الموسم الجاري بمستوى مضطرب وتغيير في الجهاز الفني قبل أن يتوازن الفريق ويعود إلى مستواه المعهود.

ورفع عمرو جمال رصيده من الأهداف إلى الهدف الحادى هذا الموسم، جاءت 10 منها في بطولة الدوري وهدف في كأس مصر، ليقترب من معادلة أفضل حصيلة من الأهداف له في الدوري الذى سجل فيه 14 هدفا مع الأهلي موسم 2013 /2014.

ويقدم عمرو جمال موسماً متميزاً مع طلائع الجيش حيث سجل 11 هدف، ويرتبط الغزال بعقد مع الأهلى يمتد موسماً آخر، ويرغب عمرو جمال فى العودة للأهلى ولكن بشرط أن يكون لاعباً أساسياً فى خط هجوم المارد الاحمر على أمل استعادة موقعه فى تشكيلة منتخب مصر.