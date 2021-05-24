شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطلب تقريرا مفصلا عن الترجي التونسي قبل نصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، من محللي الأداء موسى ماتلابا ويوشا فالدويا تقريرا مفصلا عن فريق الترجي، منافس الفريق الأحمر في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لدراسة الخصم جيدا قبل خوض مباراتي نصف النهائي الإفريقي، ومعرفة أسلوب لعبه وأهم العناصر التي يعتمد عليها في تشكيل خطورة على مرمى منافسيه.

وطلب موسيماني من محللي أداء الأهلي ضرورة إعداد تقرير مفصل عن فريق الترجي من حيث طريقته في التحضير وبناء الهجمة وأقوى خطوطه ونقاط الضعف التي يعاني منها، وأبرز اللاعبين الذين يعول عليهم في المواجهات الكبرى، مثل محمد علي بن رمضان وعبد الرؤوف بن غيث وأنيس البدري والغاني خالد عبد الباسط وغيلان شعلالي.

ومن المقرر أن يقدم محللا أداء الأهلي التقرير الوافي عن الترجي لموسيماني بعد العودة من قطر والانتهاء من مواجهة نهضة بركان في الأفريقى، من أجل دراسة بطل تونس مبكرا ومعرفة مصادر قوته قبل موعد مواجهتي نصف النهائي بوقت كاف أمام الترجي التونسي.