شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة صباحا، فعاليات اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا" بأحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، ومشاركة 54 دولة أفريقية، حيث تشهد الجمعية العمومية إقامة انتخابات مجلس إدارة الأنوكا للدورة القادمة، ومناقشة تنظيم الدورات الأفريقية للشباب والكبار خلال السنوات المقبلة.

وانطلق يوم السبت الماضي اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا"، حيث حضر الاجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، واللذان حرصا على الترحيب بجميع الضيوف في مصر خلال الفترة الحالية، مؤكدين أن مصر دائما على استعداد لاستضافة كل الفعاليات الأفريقية وتوفير كافة الإمكانيات لإنجاحها.

ويترأس اجتماعات الأنوكا الحالية الجزائري مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا" وأحمد أبوالجاسم الأمين العام وجواو مانيول النائب الأول لأنوكا.

وحضر لمصر للمشاركة في اجتماعات الأنوكا مندوبي 54 دولة أفريقية وسط إجراءات احترازية وطبية مشددة طبقتها اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، الذي حرص على تنفيذ جميع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة بشأن الإجراءات الاحترازية والطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وأكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن مصر دائما تفتح ذراعيها لاستقبال كل الأحداث الرياضية القارية والعالمية لما تمتلكه من إمكانيات كبيرة وتجهيزات على أعلى مستوى والدولة المصرية توفر إمكانيات غير مسبوقه في الفترة الحالية من أجل إنجاح كافة الفعاليات الرياضية التي تقام بشكل يليق باسم ومكانة مصر.

وأضاف المهندس هشام حطب، إقامة اجتماعات الأنوكا في مصر في هذا التوقيت وفي الظروف الحالية يؤكد أن مصر دولة كبيرة وقادرة على كل التحديات وثقة من كل الدول الأفريقية في مصر وقدراتها، وسنعمل على توفير كافة الإمكانيات من أجل انجاح تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي لأنوكا المقام في مصر حاليا.