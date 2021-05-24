اليوم.. اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية

شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة صباحا، فعاليات اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا" بأحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، ومشاركة 54 دولة أفريقية، حيث تشهد الجمعية العمومية إقامة انتخابات مجلس إدارة الأنوكا للدورة القادمة، ومناقشة تنظيم الدورات الأفريقية للشباب والكبار خلال السنوات المقبلة.
وانطلق يوم السبت الماضي اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا"، حيث حضر الاجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، واللذان حرصا على الترحيب بجميع الضيوف في مصر خلال الفترة الحالية، مؤكدين أن مصر دائما على استعداد لاستضافة كل الفعاليات الأفريقية وتوفير كافة الإمكانيات لإنجاحها.
ويترأس اجتماعات الأنوكا الحالية الجزائري مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا" وأحمد أبوالجاسم الأمين العام وجواو مانيول النائب الأول لأنوكا.
وحضر لمصر للمشاركة في اجتماعات الأنوكا مندوبي 54 دولة أفريقية وسط إجراءات احترازية وطبية مشددة طبقتها اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، الذي حرص على تنفيذ جميع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة بشأن الإجراءات الاحترازية والطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.
وأكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن مصر دائما تفتح ذراعيها لاستقبال كل الأحداث الرياضية القارية والعالمية لما تمتلكه من إمكانيات كبيرة وتجهيزات على أعلى مستوى والدولة المصرية توفر إمكانيات غير مسبوقه في الفترة الحالية من أجل إنجاح كافة الفعاليات الرياضية التي تقام بشكل يليق باسم ومكانة مصر.
وأضاف المهندس هشام حطب، إقامة اجتماعات الأنوكا في مصر في هذا التوقيت وفي الظروف الحالية يؤكد أن مصر دولة كبيرة وقادرة على كل التحديات وثقة من كل الدول الأفريقية في مصر وقدراتها، وسنعمل على توفير كافة الإمكانيات من أجل انجاح تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي لأنوكا المقام في مصر حاليا.